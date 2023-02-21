مواعيد عرض مسلسل الأصلي لريهام عبد الغفور

تواصل قناة «dmc»، ومنصة «watch it»، عرض مسلسل الأصلي، الذي يحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين الجماهيري والنقدي منذ بداية عرض حلقاته الأولى، إذ تصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة «watch it».

مواعيد عرض مسلسل الأصلي

ويعرض مسلسل الأصلي، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثامنة عبر قناة «dmc»، ويعاد 2 صباحًا، ثم تُعاد الحلقة مرة أخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

كما يعرض المسلسل عبر قناة «dmc drama» في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة 8 صباحًا، وتُعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية حصريًا.

أبطال مسلسل الأصلي

ويشارك في بطولة مسلسل الأصلي، عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، تامر نبيل، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، كريم عبد الخالق، محمد درويش، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل «الأصلي»

بينما يدور أحداث مسلسل «الأصلي»، في إطار اجتماعي، حول الشخصية الرئيسية وهي فاطمة الأصلي، التي تجسد دورها ريهام عبد الغفور، وتسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع.