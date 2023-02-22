أزمة في أحداث الحلقة 8 من مسلسل الأصلي بطولة ريهام عبدالغفور.. السر اتكشف

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الأصلي، مفاجأة غير متوقعة وأحد الأسرار التي تتكتم عليها فاطمة الأصلي، وتجسد دورها ريهام عبدالغفور، تتعلق بسجن زوج شقيقتها الراحلة ووالد «منار وأمينة» واخفاء الأمر عنهما، وإخبارهما أن أبيهما توفى أسوة بوالدتهما، الأمر الذي سبب صدمة لهما.

فايزة الأصلي تفسد خطبة ابنة شقيقتها

وتمّ الكشف عن هذا السر في حفل خطوبة «منار» من ابن أحد الوزراء، وأثناء الرقص والغناء، حضرت فايزة الأصلي، وتقوم بدورها منال سلامة، لتخبر الوزير بأن هناك أمرًا خطيرًا تريد أن تكشفه له بهدف عدم الزواج، لينفعل الوزير ويتنحى بـ فاطمة الأصلي، ونجله والعروس وشقيقتها جانبًا، ليسأل عن حقيقة سجن والد العروس وليس وفاته كما أخبرته، لتنتهي الحلقة 8 وسط صدمة «فاطمة» وابنتي شقيقتها الراحلة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الأصلي

مسلسل الأصلي يعرض على قناة «dmc» في الساعة 8 مساءً، وعلى قناة dmc دراما في الساعة 11 مساءً، وذلك يوميًا من السبت للأربعاء، بخلاف العرض على منصة watch it.

أبطال المسلسل

المسلسل تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبدالغفور، ومنال سلامة، وحمزة العيلي، وإيهاب فهمي، وإسلام جمال، وياسر علي ماهر، وأحمد الشامي، وإيناس كامل، ومحمد الصاوي، ضيف الشرف أحمد بدير والذي جسد شخصية المعلم سيد الأصلي، الذي يتنازع أبناءه على الميراث بعد وفاته، فيما تتحكم ابنته فاطمة الأصلي في أعمال العائلة.