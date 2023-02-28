نائب محافظ السويس لقناة الحياة: نذلل كل العقبات أمام المستثمرين

قال الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، إن اليوم كان من أسعد أيام المحافظة؛ إذ افتتح المحافظ المصنع المملوك للشركة العربية للنقل والتصنيع، ويعمل في مختلف أنواع تصنيع السيارات بنسبة مكون محلي وصلت إلى 60%، والطاقة الإنتاجية وصلت إلى 250 حافلة ومن المتوقع مضاعفتها.

السوق المصرية كبيرة

وأوضح «رمضان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن السوق المصرية كبيرة ولديها القدرة على النفاذ للأسواق العالمية والدولية بفضل الاتفاقيات الكبيرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول، وتمكن المستثمر من التعاون والبدء في تصدير المنتجات وتحقيق ربحية أكبر، لافتا إلى أن المصنع يتضمن 120 صناعة مغذية لصناعة الحافلات من مهندسين وفنيين وعمال نقل وتخزين وتركيبات.

استثمار مهم في التعليم الفني

وأشار نائب محافظ السويس إلى أن محافظة السويس تشهد استثمارا مهما في التعليم الفني يساعدها على إنتاج عدد كبير من الشباب المؤهل للعمل في كبرى المصانع، مؤكدا أن المحافظة جاهزة لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، والمشروع مقام في منطقة عتاقة الصناعية.