«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة مرة أخرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن موعد انكسار الموجة الحارة مرة أخرى، والتي تبدأ اعتبارًا من الجمعة المقبلة، إذ تشهد حالة الطقس انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ ليسود طقس مائل للدفء نهاراً، وبارد ليلاً.

موعد انكسار الموجة الحارة مرة أخرى

أضافت الأرصاد، أنّ موعد انكسار الموجة الحارة مرة أخرى، سيكون اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، الموافق 3 من شهر مارس 2023، إذ تشهد درجات الحرارة انخفاض تدريجي، وشبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

تسجل درجات الحرارة اليوم على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 26 - 14

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 13

- دمنهور 24 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 24 - 14

- المنصورة 25 - 13

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 25 - 14

- دمياط 25- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 26 - 12

- العريش 25 - 11

- رفح 23 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 23 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 23 - 11

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 26 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 25 - 15

- الفيوم 25 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 08

- سوهاج 27 - 09

- قنا 29 - 10

- الأقصر 29 - 11

- أسوان 30 - 12

- الوادي الجديد 29 - 08

- أبو سمبل 30 - 12