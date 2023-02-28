«الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة ليكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأوضحت الأرصاد، عودة الانخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة المقبل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للدفء نهارا وبارد خلال الليل.

توقعات طقس الأربعاء 1 مارس 2023

حالة الطقس ودرجات الحراراة الأربعاء 1 مارس 2023، تشهد وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

توقعات طقس الخميس 2 مارس 2023

تشهد حالة الطقس الخميس المقبل، وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات طقس الجمعة 3 مارس 2023

توقعات طقس الجمعة المقبل 3، تشهد وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للدفء نهارا وبارد ليلا مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 1 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

توقعات درجات الحرارة الخميس 2 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 15.

توقعات درجات الحرارة الجمعة 3 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 14.