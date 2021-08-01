مزود بـ«ساونا وجاكوزي».. 10 معلومات عن استاد قناة السويس (صور)

تستعد قناة السويس، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتتاح استاد هيئة قناة السويس، ضمن سلسلة افتتاحات لمشروعات عملاقة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 98% من أعماله ليتبقى فقط أعمال التشطيبات.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الاستاد وفقًا لأحد المسؤولين عن تنفيذ المشروع، على النحو التالي:

ـ يسع الاستاد 22 ألف متفرج.

ـ أنهت الشركات نحو 98% من الأعمال، وجار إنهاء أعمال التشطيبات والكهروميكانيكية.

ـ يطابق الاستاد الاشتراطات الدولية الخاصة بـ«فيفا» والاتحاد الأفريقي «كاف».

ـ يضم الاستاد 4 أماكن مختلفة لتغيير الملابس ويمكنه استيعاب 4 فرق في وقت واحد لإقامة مباراتين متتاليتين.

ـ يستخدم نظام الإضاءة هو الأحدث في الشرق الأوسط.

ـ مزود بغرفة مخصصة لحكام الـ VAR .

ـ يضم الاستاد مركزا إعلاميا، وقاعة للصحفيين وقاعة مؤتمرات مزودة بأحدث الأجهزة.

ـ يضم الاستاد مجمع مطاعم وكافيهات لخدمة الجمهور.

ـ الاستاد مزود بساونا وجاكوزي لكل غرفة خاصة باللاعبين، واستراحة بها 60 سريرا فندقيا.

ـ تم تجهيز منطقة رئاسية مزودة بالزجاج مضاد للرصاص، إضافة إلى 3 مهابط للطائرات.

ـ تم تجهيز أرضية الملعب بأحدث أنواع النجيل الهجين، والمعروف باسم «هايبرد 2».

تجهز هيئة قناة السويس، خلال الفترة الحالية لأعمال افتتاح استاد قناة السويس بعد انتهاء أعمال الإنشاءات، بحضور عدد من الشخصيات العامة وبعض الوزراء.