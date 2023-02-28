مدير مزرعة إنتاج بيض بالفيوم لقناة الحياة: منتجاتنا ذات تكنولوجية نادرة الوجود

قال الدكتور منير الصفتي، مدير مزرعة إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية والفيروسات بالفيوم ضمن المشروع القومي، إن هناك بيض ينتج بشكل تخصصي مرتكز على تكنولوجيا علمية عالية في إنتاجها، حيث يعامل قطيع الدواجن معاملة خاصة لإنتاجها، حيث لا تحتوي على أي مسبب مرضي.

قطيع الدواجن

أوضح «الصفتي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن قطيع الدواجن معزول عن الهواء تماما، ويتنفس من خلال هواء نقي معقم، وبأنواع تكنولوجية نادرة الوجود على مستوى العالم، لافتا إلى أن المشروع يأتي ضمن 9 مشروعات على مستوى العالم.

المسببات المرضية

أشار مدير مزرعة إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية والفيروسات بالفيوم، إلى أن مصر هي الوحيدة القادرة على إنتاج مثل هذا النوع من البيض على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستخدم البيضة في إنتاج اللقاحات الخاصة بالبشر مثل لقاحات إنفلونزا الطيور، متابعا: «يتم اختبار اللقاحات على هذا النوع من البيض للتأكد من صلاحيته للاستخدام واستخلاص الاجسام المضادة منها لتطعيم الآخرين».