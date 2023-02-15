جامعة المنصورة تحصل على المركز الثالث في مؤشر براءات الاختراع

كرم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، لحصول الجامعة على المركز الثالث في مؤشر براءات الاختراع، ضمن أفضل الجامعات المصرية الحكومية، فى مؤشر براءات الاختراع في مصر، وذلك في ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت جامعة المنصورة في بيان صحفي، أن التكريم جاء بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من المحافظين ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وعدد من الشخصيات العلمية والعامة.

مشاركة أكثر من 90 جهة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023

وأشار الدكتور محمود صقر، إلى أنه جرى تقييم المؤشر بمشاركة أكثر من 90 جهة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية ومراكز ومعاهد بحثية مصرية.

دولة البرتغال شاركت كضيف شرف المعرض

وذكرت جامعة المنصورة أن دولة البرتغال شاركت كضيف شرف المعرض هذا العام، والشريك الاستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF»، والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، وقد جرت الفعاليات على مدار يومي 13و14 فبراير الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.