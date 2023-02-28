صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين في جامعة المنيا قبل شهر رمضان

وافق مجلس جامعة المنيا، علي صرف مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما وافق المجلس على صرف مبلغ 1000 جنيه لكافة العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، طبقاً لموافقة مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ووفقاً للضوابط الواردة من الصندوق.

صرف مكافأة للعاملين في جامعة المنيا

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.

وأكد «فرحات» مواصلة الجهود والمتابعة الحثيثة من عمداء الكليات بما يسهم في الارتقاء في حسن سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، ومتابعة جداول هيئة التدريس، والانتهاء من نشر كافة المقررات الدراسية وتوقيع العقود خلال هذا الأسبوع، ودعم الخطط التنفيذية للأنشطة الطلابية التي تستهدف رفع وعي الطلاب، وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات.

الجامعة الأهلية تعمل بكامل طاقتها العام المقبل

وأوضح«فرحات» بدء جامعة المنيا الأهلية العمل بكامل طاقتها اعتباراً من العام الدراسي القادم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة التعليم العالي، للعمل بأحدث النظم العالمية، وبما يتماشى مع متطلبات الجامعات الذكية، والانتهاء من اللوائح الدراسية ببرامجها، وتبني اللوائح القياسية للجامعة المنظمة للعمل ببرامج الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتطبيق أحدث اللوائح للعمل بالبرامج الهندسية، والحاسبات ونظم المعلومات، والعلاج الطبيعي، تمهيداً لعرضها علي اللجان المختصة للاعتماد.

وناقش المجلس القواعد المنظمة لأعمال الكنترولات وتحسين الأداء ورفع كفاءته من خلال عدم ازدواج عمل عضو هيئة التدريس في أكثر من كنترول وفقاً لمعايير الاختيار، وضماناً لتطوير الأداء وسرعة إعلان النتائج وحسن قياس مخرجات العملية التعليمية.

نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التقديم للترقيات

وأحاط الدكتور عصام فرحات أعضاء المجلس علماً بإعداد وزارة التعليم العالي نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التقديم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية، يعمل علي ميكنة كافة الخطوات والإجراءات من بداية التقدم للترقية حتى حصول المُتقدم على التقرير النهائي من اللجنة العلمية للترقيات، بالإضافة إلى خدمة التكامل مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى، لعمليات رفع الملفات إلكترونيًا على النظام، والدفع الإلكتروني، وفحص الاقتباس بشكل أوتوماتيكي، ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة، واستلام الملفات وتقييم المحكمين حتى إصدار تقارير التحكيم.