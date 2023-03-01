«الأرصاد الجوية» تكشف تفاصيل طقس اليوم.. اعرف درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن درجات الحرراة اليوم، وحالة الطقس، ليكون حارا نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

أضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس، تشهد أتربة عالقة نهاراً وشبورة صباحاً بكل الأنحاء، فيما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وتكون السحب مشمس بكافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم على مدن والمحافظات، سجلت درجات الحرارة كما يلي:

- القاهرة 30 - 14

- العاصمة الإدارية 30 - 14

- أكتوبر 31 - 13

- بنها 30- 14

- دمنهور 30 - 14

- وادي النطرون 31 - 13

- كفر الشيخ 30 - 14

- المنصورة 30 - 14

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 14

- دمياط 28 - 15

- بورسعيد 26 - 14

- الإسماعيلية 30 - 13

- السويس 30 - 14

- العريش 30 - 14

- رفح 29 - 15

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 28 - 08

- كاترين 21 - 06

- الطور 28 - 12

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 30 - 16

- الإسكندرية 29 - 15

- العلمين الجديدة 28 - 14

- مطروح 26 - 13

- السلوم 28 - 12

- سيوة 28 - 12

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 28 - 14

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 28 - 15

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 30 - 11

- بني سويف 30 - 11

- المنيا 30 - 11

- أسيوط 31 - 10

- سوهاج 31 - 10

- قنا 32 - 13

- الأقصر 32 - 14

- أسوان 33 - 15

- الوادي الجديد 32 - 13

- أبو سمبل 31 - 12