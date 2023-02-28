«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غدا واستقرار حالة الطقس نهاية الأسبوع

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، فضلا عن استقرار حالة الطقس بنهاية الأسبوع الحالي .

ارتفاع درجات الحرارة غدا وحالة الطقس

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها أن ارتفاع درجات الحرارة غدا سيكون نتيجة تأثير امتداد المنخفض الجوي الحار القادم من المناطق الصحراوية، على البلاد، مع استمرار تأثير مرتفع جوي قادم في طبقات الجو العليا، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة غدا، بقيم تتراوح بين 6 و8 درجات.

ارتفاع درجات الحرارة غدا

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس غدا على مدن والمحافظات، سجلت درجات الحرارة كما يلي:

- القاهرة 28- 14

- العاصمة الإدارية 28 - 14

- أكتوبر 29 - 12

- بنها 28 - 13

- دمنهور 28 - 13

- وادي النطرون 29 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 28 - 13

- الزقازيق 29 - 13

- شبين الكوم 28 - 14

- طنطا 27 - 14

- دمياط 24- 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 28 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 28 - 11

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 26 - 11

- طابا 27 - 13

- شرم الشيخ 29 - 17

- الإسكندرية 27 - 14

- العلمين الجديدة 29 - 13

- مطروح 28 - 11

- السلوم 30 - 09

- سيوة 30 - 09

- رأس غارب 26 - 14

- الغردقة 27 - 14

- سفاجا 27 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 28 - 09

- بني سويف 28 - 09

- المنيا 29 - 09

- أسيوط 30 - 08

- سوهاج 30 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 31 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 31 - 08

- أبو سمبل 29 - 12