اتحاد الناشرين يعلن مواعيد معارض الكتب العربية في 2023

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد ممثلا في لجنة المعارض العربية تعديل موعد إقامة مهرجان الشارقة لكتاب الطفل ليصبح :من2023/05/03 وحتى 2023/05/14.

كما أعلنت اللجنة جدول معارض الكتب العربية التي ستقام خلال العام الجاري 2023، والتي يجري تنظيمها في معظم العواصم العربية في إطار العمل على نشر الثقافة ودعم صناعة النشر، وتشمل:

معارض الكتاب العربية 2023

- معرض اربيل الدولي للكتاب من 8 - 18 مارس 2023

- معرض تونس الدولي للكتاب من 28 أبريل - 7 مايو 2023

- معرض الشارقة الدولي للكتاب من 3 - 14 مايو 2023

- معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023 من 22- 28 مايو 2023

- المعرض الدولي للنشر والكتاب - الرباط (المغرب) من 1 - 11 يونيو 2023

- معرض فلسطين الدولي للكتاب من من 7- 17 سبتمبر 2023

معرض عمان الدولي للكتاب (الأردن) 2023 من 21 - 30 سبتمبر 2023

معرض الخرطوم الدولي للكتاب 2023 من 17 - 31 أكتوبر 2023

معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 من 1 - 12 نوفمبر 2023