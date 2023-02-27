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أحمد المسلماني لـ الحياة: سور الأزبكية لبيع الكتب جامعة الفقراء

كتب:

محمد أيمن سالم
09:37 م | الإثنين 27 فبراير 2023
الإعلامي أحمد المسلماني

الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن سور الأزبكية في مصر هو الثاني من حيث القدم على مستوى العالم في تجارة الكتب، وبعض المؤرخين أكدوا أن الرئيسين عبد الناصر والسادات كانا يشتريان الكتب من السور، لافتا إلى أن معرض الكتاب في نسخته الأخيرة تضمن عرضا لسور الأزبكية وبه العديد من الكتب والموسوعات الغالية والمكلفة.

لافتة جميلة 

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى على فضائية الحياة، أن فكرة توفير الكتب بسعر رخيص هي لافتة جميلة ومصر لديها المعرض الثاني عالميا في بيع الكتب، الذي أطلق عليه جامعة الفقراء، وشاركت في معرض الكتاب المقام مؤخرا 25 مكتبة من سور الأزبكية، فضلا عن جناح تابع للهيئة العامة للكتاب المخفض.

السوق الأقدم بعد السوق الصيني

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن سور الأزبكية له أهمية تاريخية وتوافد عليه كبار الكتاب والمثقفين على مدار التاريخ نظرا لأنه السوق الأقدم بعد السوق الصينية، لافتا إلى أنه يعد من مصادر الثقافة المصرية التي تجمع أمهات الكتب بأسعار مخفضة تناسب الجميع.

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بقلم محمد أيمن سالم