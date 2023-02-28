المسلماني لـ«الحياة»: «فين التوقع لما نقول تركيا هيحصل فيها هزة وهي على حزام»

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن هناك أقاويل منتشرة حول أزمة الزلزال التركي السوري بعضها يتحدث عما يعرف بنظرية المؤامرة، وهي أمور غير حقيقية أو علمية، فالبعض قال إن هناك مشكلة بعدم رغبة تركيا في الدخول إلى حلف الناتو، فساعدت السويد في وقوع الزلزال، إضافة للعالم الهولندي الذي حذر من وقوع الزلزال قبل وقوعه بـ3 أيام.

إسطنبول تحذر الدبلوماسيين ورجال السياسة

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن البعض قال إن إسطنبول حذرت الدبلوماسيين ورجال السياسة من الزلزال، وهي أمور غير حقيقية، لافتا إلى أن قاعدة أنجرليك بها ما يقرب من 50 قنبلة نووية ولم تتأثر من الزلزال، وهناك أيضا تدريبات وإخلاءات حدثت في اليونان.

مشروع الشفق القطبي

وأشار الكاتب الصحفي أحمد المسلماني إلى أن مشروع الشفق القطبي ايضا يتضمن الحديث عن مؤامرة تحت الأرض تتضمن الزلازل وفوق الأرض منها الفيضانات مثل فيضان باكستان، الذي تضمن ترددات كبيرة، وأيضا النظرية تتضمن السحاب، وتلك النظريات منتشرة في أمريكا بشكل أكبر.