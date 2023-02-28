شهر رمضان ينعش مبيعات العسل والطحينة في الأسواق.. اعرف الأسعار

يهتم العديد من المواطنين الفترة الحالية بأسعار الطحينة والعسل استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الذي يكثر فيه استخدامهما، مع تقديم بعض السلاسل التجارية عروض مخفضة، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء.

ومن جانبه، قال فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، في تصريح لـ«الوطن»، إن مصر تصدر العديد من أنواع عسل النحل منها عسل حبة البركة وعسل زهور الأعشاب وعسل اليانسون والحمضيات والموالح.

وأضاف أن أسعار العسل المطروحة في الأسواق مستقرة حيث تتراوح من 60 إلى 80 جنيها، بينما تشهد الفترة الحالية طلبا من جانب المواطنين على شراء العسل نظرا الاقبال عليه يزداد في فصل الشتاء و رمضان.

إقبال المواطنين على شراء الطحينة والعسل

وفي جولة لـ«الوطن»، بمنطقة الأزهر قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن الفترة الحالية تشهد إقبالًا من جانب المواطنين على شراء الطحينة والعسل.

وقال الحاج إبراهيم عبدالجواد، أحد تجار الجملة، إنه مع اقتراب حلول شهر رمضان من كل عام يزداد طلب المواطنين على أنواع وأسعارالطحينة في الأسواق حيث من المتعارف عليه زيادة مبيعات الطحينة في الشهر لأنها تدخل في طهي الفول بشكل يومي.

عروض مخفضة على الطحينة والعسل

وأضاف «عبدالجواد»، أن بعض المحلات التجارية تقدم عروض مخفضة على الطحينة والعسل، إذ حيث يبلغ سعر برطمان الطحينة 41 جنيها بدلًا من 52 جنيها، ونوع آخر بـ22 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما يتراوح سعر العسل الأبيض بين 60 إلى 70 جنيها للكيلو داخل أسواق الجملة، مشددًا على أن العروض تزيد من الإقبال بالتزامن مع شهر رمضان.