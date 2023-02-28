شحاتة العرابي لقصواء الخلالي: سأسجل القرآن الكريم كاملا والأحاديث الشريفة بصوتي

كشف الإذاعي الكبير شحاتة العرابي، عن خطوته التالية بعد قرار إعادته للعمل بإذاعة القرآن الكريم رغم بلوغه سن المعاش، قائلا إن الخطة المستقبلية لإذاعة القرآن الكريم غير واضحة المعالم لأنه لم يعلم حتى الآن ما سيقدمه.

تقديم برنامج قطوف من حدائق

وأضاف العرابي، خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يرغب في تقديم برنامج قطوف من حدائق الإيمان، الذي تعلق به الكثير من مستمعي إذاعة القرآن الكريم.

ولفت إلى أنه سيواصل عطاؤه في خارج إذاعة القرآن الكريم بعد بلوغه سن المعاش لإفادة المستمعين والجمهور بتسجيل القرآن الكريم كاملا وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة.

وأوضح أنه تلقى اتصالا هاتفيا من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لعودته لإذاعة القرآن الكريم، وسيقابله الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر.

المسلسلات التاريخية والدينية

وتابع: «أنا محب لإذاعة القرآن الكريم، وأتمنى استمرار العمل في الإذاعة حتى مماتي؛ حبًا في العمل الإذاعي وفي بلدي مصر»، مؤكدا أنه كان يتمنى الاستمرار في عمله الإذاعي ببرنامج قطوف من حدائق الإيمان أو تسابيح، أو مواقف إسلامية.

وأوضح أنه قدم من عمره 35 عاما للعمل الإذاعي؛ إذ بدأ العمل في 1987، مشيرا إلى أنه كان مراجعًا لغويًا للمسلسلات التاريخية والدينية مثل الحسن البصري والشيخ الشعراوي وعمر بن عبدالعزيز والإمام الغزالي، وأوضح أنه عمل بالإذاعة ذات مرة لمدة 15 ساعة في يوم واحد.