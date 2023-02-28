إصابة 4 إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل في مدينة المنيا

أصيب 4 أشخاص، من أسرة واحدة، وبينهم 3 أشقاء، بحالة اختناق وذلك إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل، بعزبة المصاص الجديدة في غرب مدينة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

نقل 4 من أسرة واحدة للمستشفى

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي المنيا العام تتضمَّن وصول كل من: إيمان زغلول 35 عاما، ربة منزل، مالك حسام 3 سنوات، وشقيقتيه مريم 18 عاما طالبة، وندى 16 عاما، طالبة، يقيمون بحي المصاص الجديدة بغرب مدينة المنيا، مصابون بالاختناق وضيق التنفس وحالتهم الصحية العامة مستقرة.

تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابة المذكورين بسبب تسرب غاز البوتاجاز، داخل منزلهم بشارع الزيني بركات بعزبة المصاص الجديدة، حيث يعانون من الهبوط العام والاختناق وضيق التنفس.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم وضع المصابين تحت الرعاية بالمستشفى العام لحين تماثلهم للشفاء، وتباشر النيابة العامة التحقيق حول الظروف والملابسات.