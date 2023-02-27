مصرع شاب سقط من الطابق الثاني في المنيا.. اختل توازنه

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثاني في منزله الكائن بقرية عنان في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، بسبب اختلال توازنه، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب شاب بعد سقوطه من علو في مركز ملوي.

مصرع شاب سقط من الطابق الثاني

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط شخص من الطابق الثاني بمنزله الكائن بقرية عنان في الوحدة المحلية بإبوان في مركز مطاي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط رمضان أحمد 20 عامًا، من الطابق الثاني بمنزله، نتيجة اختلال توازنه، ونتج عن ذلك وفاته، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة شخص سقط من ارتفاع

كما تلقي مدير الأمن بلاغا من مأمور مركز ملوي، بوصول محمد أسامة 22 عاما، مقيم بملوي، إلى المستشفى التخصصي، مصابًا باشتباه ارتجاج، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين سقوطه من علو بسبب اختلال توازنه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.