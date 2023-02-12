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«التموين» تبحث إعادة تكلفة إنتاج الخبز البلدي دون المساس بسعره المدعم

كتب:

وفاء الصعيدي
10:17 ص | الأحد 12 فبراير 2023
الخبز البلدي من المخابز البلدية

الخبز البلدي من المخابز البلدية

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الاجتماعات الدائرة خلال الفترة الحالية مع عدة جهات حكومية والاتحاد العام للغرف التجارية، تبحث مدى إمكانية إعادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي الذي تنتجه المخابز البلدية، دون المساس بسعر الرغيف المدعم الذي يبلغ 5 قروش للرغيف.

صرف الخبز البلدي بدون بطاقة التموين

وذكرت المصادر لـ«الوطن»، أن الاتحاد العام للغرف التجارية تقدم بطلب إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إعادة تكلفة إنتاج الرغيف، وذلك على خليفة التغيرات التي طرأت على إنتاج الخبز، سواء فيما يتعلق بسعر السولار أو الدقيق أو العمالة، وذلك قبل بدء منظومة إتاحة الخبز البلدي المدعم للمواطنين غير الحاملين لبطاقة التموين.

وأكدت المصادر، أنه حتى الآن لم يتحدد سعر رغيف الخبز البلدي الذي سيُباع للمواطنين غير المدرجين على منظومة الدعم التمويني، مشيرة إلى أن الهدف من تطبيق هذه المنظومة توفير رغيف الخبز بسعر أقل من المُباع في المخابز السياحية والذي تنتج العيش حاليا الرغيف بسعر يبدأ من جنيه حتى جنيهين.

كارت الخبز الجديد

ومن المقرر، أن تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية قريبا موعد بدء صرف الخبز البلدي من المخابز المدعمة بدون بطاقة التموين، وذلك من خلال كارت العيش الذي سيُستخدم بديلا عن كارت بطاقة التموين للمواطنين غير المدرجين على منظومة دعم الخبز، إذ يتوفر الكارت من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.