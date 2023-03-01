إعلان الفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة.. اليوم

تقام اليوم ختام مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، والإعلان عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم بحضور لجنة التحكيم واللجنة المنظمة برئاسة آمال رزق، والتي استضافت فعالياتها مدينة الغردقة في أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمشاركة ما يقرب من 70 متسابقة تمثل دول العالم.

ختام مسابقة ملكة جمال العالم

وقال رضا الدخاخني، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن الغردقة استضافت فعاليات المسابقة والتي استمرت لمدة أسبوع على شواطئ الغردقة، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتسابقات تنافسن في مسابقة المواهب والغناء، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية واستعراضية وحفلات وبرامج متنوعة ومسابقات ثقافية ورياضية.

رحلات سياحية لملكات جمال العالم

ونظمت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة رحلات سياحية إلى مدينة الأقصر وعمل جلسات تصوير لملكات جمال العالم في معابد الأقصر للترويج للسياحة الثقافية والمدن الأثرية.

كما نظمت اللجنة رحلة للمتسابقات رحلة بحرية إلى شواطئ براديسيو وجزيرة الجفتون ومعالم الغردقة السياحية بهدف الترويج للسياحة على شواطئ الغردقة وعمل جذب سياحي للمدن السياحية المصرية.

الإعلان عن ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

من المقرر أن يحضر حفل الختام عدد من المشاهير ولجنة التحكيم وعدد من وكلات للإعلان وسيتم الإعلان عن ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة والتي تفوز بجائزة بالإضافة إلى مبلغ مالي حسب تصريحات صحفية للجنة المنظمة للمسابقة.