شعبة المواد الغذائية تعلن طرح الدواجن المستوردة بثلاثة أحجام في السوق

أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنه طرح 3 أحجام من الفراخ البرازيلي في أسواق الإسكندرية لتتناسب مع متطلبات الجمهور.

أحجام وأسعار الفراخ البرازيلي

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، في بيان اليوم، أن أحجام الفراخ البرازيلي وأسعارها تمثلت في التالي:

- وزن كيلو الفراخ البرازيلي 65 جنيها.

- الفرخة البرازيلي وزن 1200 جرام بـ78 جنيها.

- الفرخة البرازيلي وزن 1300 جرام بـ90 جنيها.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي

وأوضح أنه يوجد أصناف كثيرة من الفراخ المجمدة المستوردة تختلف أسعارها من مكان لآخر في الهايبر ماركت والأسواق بالإسكندرية، إلا أن الفراخ البرازيلي تعد الأكثر مبيعا وهي التي يتم طرحها في معارض «أهلا رمضان» والمجمعات الاستهلاكية وسعرها موحد بها وتعد الأكثر رواجاً والأفضل سعر للمواطنين.

وأشار إلى أن الإسكندرية بها 13 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة منها 12 معرضا من معارض «أهلا رمضان»، بالإضافة إلى مهرجان التسوق في محطة الرمل وسط المدينة.

وكان افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، "مهرجان الإسكندرية للتسوق"، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة مديرية التموين والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وذلك في إطار توجه الدولة لمواجهة المتغيرات التي ألقت بظلالها على أزمة الغذاء وارتفاع السلع الأساسية عالميًا؛ وانطلاقًا من حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطن، لاسيما ما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لحماية الأسر المصرية من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية.

وتفقد محافظ الإسكندرية، "مهرجان التسوق" المقام بنفق محطة الرمل، والذى يتضمن 15 باكية عرض لأنشطة تجارية غذائية مختلفة ومتنوعة تصل لأكثر من 100سلعة تتنوع ما بين الزيوت، والأرز، والسكر، والمكرونات، والخضراوات والفاكهة، ومنتجات الألبان، واللحوم الطازجة، والدواجن، وياميش رمضان، والعطارة، وعسل النحل ومنتجاته، وحلويات العيد، والبقالة، والمخللات والمنظفات.

جاءت أسعار السلع مخفضة بشكل كبير عن الأسواق وتأتي أبرز السلع المعروضة اللحوم البلدية 160جنيها بدلا من 240، وزجاجة الزيت 800 ملي بـ35 جنيها بدلا من 50 جنيها، وغيرها الكثير من التخفيضات التي تقدمها محافظة الإسكندرية كهدية للمواطن السكندري قبل دخول شهر رمضان المعظم.

وأثني اللواء محمد الشريف على الجهد المبذول في تنظيم المهرجان، كما شدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة لكل السلع المعروضة وتوفيرها، لتعظيم استفادة المواطن السكندري من المنتجات والسلع التي تم طرحها بالمهرجان.

كما أشاد الشريف بجهود ومشاركة الغرفة التجارية بالإسكندرية، والجهود المتميزة والحراك المتواصل لوزارة التموين لمراقبة أي تجاوزات في الأسعار، والتعرف عن كثب على مستويات الأسعار، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصلحة المستهلك.