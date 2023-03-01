الذهب يودع فبراير بخسارة 52 جنيها.. و«شعبة الذهب» تنصح بالشراء

قدم عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، نصيحة إلى المواطنين بشراء الذهب في الوقت الحالي، بعد تراجع أسعاره مقارنة بشهر فبراير الماضي، واعتبار المعدن الأصفر في قاعه السعري.

ودَّع الذهب شهر فبراير 2023 بخسائر بلغت 52 جنيها، مستقبلا مارس وهو في القاع السعري، إذ سجل سعر عيار 24 الأكثر نقاءً 1914 جنيها صباح اليوم الثلاثاء 1 مارس 2023، مقابل سعر 1966 جنيه يوم الأربعاء 1 فبراير 2023، بتراجع قدره 52 جنيها في الجرام الواحد.

أدنى مستوى عالمي في شهرين

وهبط سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء الأول من مارس، وصوب أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمام الدولار الأمريكي، بدعم من تشديد السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي، ومواصلته رفع أسعار الفائدة.

خسائر الذهب عيار 21

وتراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 45 جنيها منذ أول فبراير، إذ سجل سعره وقتها 1720 جنيها بينما سجل اليوم 1675 جنيها، فيما خسر جرام الذهب عيار 18 خلال الشهر المنصرم 38 جنيه، حيث كان سعره 1474 جنيها وأصبح 1436 جنيها.

بلغت خسائر حائزي الجنيهات الذهبية خلال الشهر 360 جنيها، بعد تراجع الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) من 13760 إلى 13400 جنيها، وهبطت الأوقية بالدولار الأمريكي من 1925 دولار إلى 1815 دولارا.