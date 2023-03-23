أخلاقنا الجميلة.. موائد رحمن و2000 بون بقيمة 600 ألف جنيه في جنوب سيناء

كثفت محافظة جنوب سيناء جهودها في إطار العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، وقرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إقامة 2 «مائدة الرحمن»، في طور سيناء تسع لأكثر من 300 شخص.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إن المائدة مخصصة للمسافرين وعابري السبيل وغير القادرين على العمل لافتا إلى تخصيص وجبة سحور يتسلمها الصائم عقب الانتهاء من الإفطار في المائدة، ويصل عدد موائد الرحمن علي مستوى المحافظة إلى 12 مائدة بالإضافة إلى الوجبات الجاهزة التي توزع على العمال.

توزيع وجبات إفطار وسحور

كما قررت المحافظة توزيع وجبات إفطار وسحور في شرم الشيخ للعمال بإجمالي 1000 وجبة يوميا طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى قيام رجال الأعمال والمستثمرين بتوزيع وجبات إفطار في الوديان القريبة من مدينة شرم الشيخ.

وكشف المحافظ عن وجود مائدة رحمن في كل مدينة بالتعاون مع المجتمع المدني، موضحاً أن تجهيز الموائد يتم تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وسوف تكون الموائد على الطرق الرئيسية حتى يتمكن المسافرون من تناول طعام الإفطار.

2000 بون و20 ألف كرتونة

وجرى الاتفاق على توفير 2000 بون من عدة جهات تتراوح قيمة البون بين 250 و300 جنيه وسيتم توزيعها طبقا للشروط والضوابط بحيث يستطيع المواطن شراء احتياجاته من مستلزمات شهر رمضان، فضلا عن استقبال 20 ألف كرتونة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في الوديان والتجمعات البدوية ضمن برنامج حياة كريمة، فضلا عن تجهيز 25 عروس من خلال مبادرة «يدوم الفرح»، التابعة لمؤسسة حياة كريمة ليصل إجمالي تجهيزات للمقبلين على الزواج إلى نحو 100 أسرة جديدة.