تراجع أسعار الدواجن 3 جنيهات.. و«البرازيلي» الأكثر مبيعا

تشهد أسعار الدواجن تراجعا اليوم في السوق المصرية، بنحو 3 جنيهات، كما يتوقع استمرار التراجع خلال الأيام المقبلة، حسب ما ذكر عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

وتتراوح أسعار الدواجن للكيلو في المزرعة اليوم، بين 68 و69 جنيها، لتصل الدواجن البيضاء إلى المستهلك 73 أو 75 جنيها للكيلو، وسعر كيلو البانيه بين 160 و170 جنيها حسب المنطقة.

أسعار الدواجن

ويصل سعر كيلو الدواجن البرازيلي إلى 65 جنيها، ووزن 1200 جرام من الفراخ البرازيلي بـ78 جنيها، فيما سجل وزن 1300 جرام الـ90 جنيها.

تراجع في أسعار الدواجن

وقال فريد عبدالله، عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إنّ أسعار الدواجن تراجعت بنحو 3 جنيهات، ويُتوقع استمرار التراجع الأيام المقبلة، وذلك بفضل ضخ كميات كبيرة من الفراخ المجمدة من قبل الدولة في منافذ البيع، ما أدى إلى توازن أسعار الدواجن المحلية.

ومن جهته، قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إنّ الدواجن البرازيلي تعتبر الأكثر مبيعا حاليا كونها سعرها الأفضل للمواطنين، حيث تباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان».