رئيس شعبة الدواجن: أسعار البط ستتراجع قبل رمضان.. والكيلو يسجل 65 جنيها

اعتاد المصريون على تناول البط أول أيام شهر رمضان، الأمر الذي زاد من اهتمامهم بمتابعة أسعاره قبل حلول شهر الصوم وسط توقعات رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة بانخفاض السعر قبل رمضان.

إقبال طفيف على شراء البط

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن القوة الشرائية للبط خلال الفترة الحالية ضعيفة نظرا لأن اهتمام الأغلبية بشراء الدواجن، مقابل اهتمام البعض الآخر بشراء البط في رمضان.

أسعار البط بأنواعه

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، يتراوح سعر البط الحي المسكوفي بين 70 و75 جنيها ويباع للمواطن بعد ذبحه بـ76 جنيها بينما يصل سعر البط البكيني إلى 65 جنيها للمستهلك وهناك العديد من الشركات التجارية تطرح البط مقطعات وتختلف الأسعار وفقا لكل شركة وذلك تخفيفا على المواطن.

توقعات بتراجع أسعار البط

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنه يتوقع تراجع سعر البط قبل رمضان وتحكم المنتجين في الأسعار شيء مرفوض، مناديا بضرورة وجود تكلفة فعلية من خلال بورصة رئيسية مما يعود بالنفع على المنتج والمواطن بالإضافة الي تم وقف استيراد البط المولار.