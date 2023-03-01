«الصحة» تحذّر من «حقنة هتلر»: خطيرة ويجب التوقف عنها فورا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن مخاطر حقنة البرد أو ما يُعرف بـ«حقنة هتلر» المنتشرة داخل الصيدليات، قائلا إنّها تضم في مكوناتها الكورتيزون الذي يُضعف المناعة، فضلا عن أنّها تتسبب في أمراض أخرى منها ضغط الدم والسكري.

مكونات حقنة هتلرأو البرد

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، بعدم الحصول على «حقنة هتلر»، حيث تحتوي على مجموعة من المسكنات وخوافض الحرارة، محذّرا من أنّ الإفراط في استخدام المسكنات يسبب أضرارا صحية بالغة على القلب ووظائف الكلى، فضلا عن الإصابة بقرحة المعدة.

وأضاف عبدالغفار، أنّ المكون الأكثر خطرا في حقنة البرد هو المضادات الحيوية، التي يجب التوقف عنها دون اللجوء للطبيب المختص أو المشرف على الحالة، لافتا إلى أنّ استخدام المضادات الحيوية دون اللجوء إلى الطبيب لعلاج نزلات البرد، أمر خطا وشائع بين المواطنين، ويجعل الجسم مقاوما لها على المدى البعيد.

اضرار حقنة هتلر ..تسبب الوفاة

يذكر أنّ أحد الشباب يدعى «عمرو سعيد» في منطقة عين شمس بالقاهرة، توفي إثر الحصول على حقنة هتلر دون روشتة طبية من الطبيب، كما جرى تسجيل حالات وفاة في وقت سابق بسبب الحقنة ذاتها، ما دعا وزارة الصحة والسكان، إلى الاهتمام بنشر ثقافة التوعية تجاه حقن البرد بمختلف مسمياتها للحد من المضاعفات الصحية لها على المواطنين.