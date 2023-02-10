أستاذ أوبئة يحذر من أضرار حقنة «هتلر» وسوء استخدام المضادات الحيوية

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ المضاد الحيوي يعالج البكتيريا، وبالتالي لا يجب الحصول عليه لعلاج الفيروسات حتى لا تحدث مقاومة للمضاد الحيوي: «قبل عام 2019، كان هناك مليون حالة تموت بسبب مقاومة المضاد الحيوي، أما حقنة هتلر فهي كارثة».

زيادة محتملة وخطيرة

وأضاف «عنان»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «من المتوقع أن يزداد هذا الرقم بعد جائحة كورونا بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية إلى مليون ونصف المليون شخص، وبالتالي وضعت معظم الدول تحذيرات كبيرة على صرف المضادات الحيوية، حيث يجب أن يتم الصرف بروشتة مختوم».

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: «في كل مرة يحصل الشخص على المضاد الحيوي، فإنه يقلل من فرص فعاليات المضاد في المرات المقبلة للناس كلها، وليس للشخص نفسه فقط».

شرط الحصول على المضادات الحيوية

وأكد: «وبالتالي، فإنه من المهم ألا نحصل على المضادات الحيوية إلا بعد التاكد من الحاجة إليه، ووجود عدوى بكتيرية مصاحبة للعدوى الفيروسية، وكل ذلك يكون بعد الكشف عند طبيب، ولكن عند بداية الحصول على المضاد الحيوي يجب أن ننهي الكورس حتى نهايته، وإلا فإن الجسم ستتولد به مقاومة ضد المضادات الحيوية».