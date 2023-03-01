بالأسماء.. إصابة 3 طلاب صدمهم «توك توك» في بني سويف

أصيب 3 طلاب، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمهم «توك توك» على طريق قرية الحمام بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بإصابة 3 طلاب في حادث ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 طلاب بعد أن صدمهم «توك توك» بطريق قرية الحمام بمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

انتقلت سيارتين إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين في الحادث وهم: فرحة سمير محمد 15 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وزين خالد فهيم 16 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم، وفاطمة سمير محمد 13 سنة مصابة بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.