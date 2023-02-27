قضايا الدولة تنجح في تحصيل 28 مليون جنيه لصالح وزارة المالية

قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث باسمها، ان الهيئة نجحت في الحصول على حكم في الدعوى رقم 8268 4 بجلسة 22 سبتمبر الماضي من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح وزارة المالية بإلزام شركة «ليزر انترناشيونال»، بسداد مبلغ ثمانية وعشرين مليون جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة المدعى عليها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4%؜ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بالإضافة إلى نسبة 4% الضريبة الإضافية.

دعوى إلزام للشركة المدعى عليها

ترجع وقائع النزاع إلى إقامة قضايا الدولة الدعوى المشار إليها نيابة عن وزير المالية بصفته بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الشركة وبجلسة 22 سبتمبر الماضي قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان تأسيسًا على الأسباب القانونية والواقعية التي أبدتها الهيئة بصحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع، والهيئة في سبيلها لاتخاذ إجراءات التنفيذ للمبلغ المحكوم به لصالح الخزانة العامة للدولة.