«التنظيم والإدارة»: 16 مارس آخر موعد للتقديم لوظائف وزارة المالية

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة المالية لشغل العديد من الوظائف بالمستويات الوظيفية العالي ومدير عام، بديوان عام وزارة المالية، وذلك وفقا لنصوص وقواعد مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المنظم لأوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

تفاصيل الوظائف المطلوبة لوزارة المالية

«الوطن» تواصل تقديم الخدمات للمواطنين والقراء للتعرف على مواصفات وإجراءت التقديم للوظائف التي طرحتها وزارة المالية عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي أعلن عنها في بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشرافه إداريا.

نوع الوظائف: وظائف بالمستويات الوظيفية / العالي / مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة المالية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة المالية

وصف الوظيفة: وظيفة بالمستويات الوظيفية / العالي / مدير عام

المهارات المطلوبة للوظائف

المهارات الأساسية: يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وقدرة فائقة علي القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعتها والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

المهارات الفنية: القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية واجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل للمستوى الوظيفي العالي ومؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل للمستوى الوظيفي مدير عام.

المستندات المطلوبة

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة

3 – المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة .

4- مقترح واف لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية» على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD ) وتكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور ) مدون علي كل ملف اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون وأن يرفق بها ( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6 ، و(عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ), وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/02/14

نهاية الإعلان: 2023/03/16

العدد المطلوب: 2

طرق التقديم للوظائف: تقدم الطلبات والمستندات سالفـة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية لشؤون العاملين بقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية –الدور الثالث ( 70 شارع نوبار – ميدان لاظوغلي – وسط البلد – القاهرة ) ولمدة ثلاثون يوما اعتبارا من 14/02/2023 وحتى 16/03/202، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً