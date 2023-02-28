معلومات عن فيلم «Cocaine Bear» بعد عرضه في مصر.. قصة حقيقية

نال فيلم «Cocaine Bear» ردود فعل إيجابية بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي بمصر ومختلف دول العالم، إذ يعتبر العمل الذي يحمل توقيع المخرجة إليزابيث بانكس، هو الأخير للممثل الأمريكي راي ليوتا الذي رحل في مايو 2022.

فيلم Cocaine Bear مستوحى من قصة حقيقية لـ دب أسود أمريكي ابتلع كمية كبيرة من الكوكايين تقدر قيمتها بملايين المخدرات عن طريق الخطأ، وذلك عندما حاول تجار المخدرات تهريبه عبر الغابات في ولاية تبنيسي الأمريكية، في عام 1985، وضمن أحداث الفيلم يتناول الدب الكوكايين ويصبح عدوانيًا فيبدأ في مهاجمة المتنزهين وقتلهم، ويضم في بطولته عدد من الأبطال من بينهم كيري راسل، أوشي جاكسون جونيور وكريستيان كونفري.

وتراوحت ميزانية إنتاج الفيلم ما بين 30 إلى 35 مليون دولار، ذهب جزء كبير منها لتصميم الدب من خلا تقنية «CGI»، وهي تصميم الصورعبر الحاسوب لاستخدامها في إنتاج مشاهد كاملة بمؤثرات مرئية ذات جودة عالية، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«Cocaine Bear» يحقق 28 مليون دولار في السينمات خلال 3 أيام

نجح فيلم «Cocaine Bear» في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، وصل لـ 23.2 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 5.2 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام في دور العرض السينمائي حول العالم لـ 28.5 مليون دولار.

وتصدر الفيلم قائمة الإيرادات اليومية في أول يوم بالسينمات المحلية، محققا 8.6 مليون دولار، بينما حقق في اليوم الثاني 8.9 مليون دولار، وفي اليوم الثالث حقق 5.6 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».