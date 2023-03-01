رابط وخطوات حجز أراضي الإسكان 2023 إلكترونيا.. يبدأ خلال أيام

شهدت الأيام الماضية، طرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كراسة الشروط لعدد كبير من الأراضي السكنية، ضمن محاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا، داخل عدد من المدن الجديدة بمحافظات الصعيد، للمواطنين متوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على قطعة أرض بتسهيلات في نظام السداد، على أن يبدأ الحجز خلال أيام.

أراضي الإسكان المتوسط نحو 7013 قطعة

وبلغ عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن محور الإسكان المتوسط نحو 7013 قطعة أرض داخل 4 مدن جديدة، وهي «أسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة»، بينما بلغ عدد قطع الأراضي المطروحة بمحور الإسكان المتميز نحو 3370 قطعة أرض داخل 4 مدن جديدة، وهي «أسيوط الجديدة، وناصر الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة».

أما قطع الأراضي المطروحة ضمن محور الإسكان الأكثر تميزا، بلغ عددها نحو 425 قطعة أرض داخل مدن «أسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة».

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، يتم حجز أراضي الإسكان 2023 إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، على أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط وخطوات حجز أراضي الإسكان 2023 إلكترونيا، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وبنك التعمير.

خطوات حجز أراضي الإسكان 2023

في البداية تبدأ خطوات حجز أراضي الإسكان 2023 من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ومن ثم اختيار نوع الأرض التي ترغب في الحجز بها، سواء ضمن محور الإسكان المتوسط أو المتميز أو الأكثر تميزا، وذلك عقب الاطلاع على كراسة الشروط ومعرفة التفاصيل.

بعد ذلك يتم الضغط على استخراج استمارة البيانات، عن طريق إنشاء حساب جديد، وتسجيل البيانات المطلوبة، ثم الحصول على كود سداد قيمة مقدم جدية الحجز، ثم الضغط على «أرغب في التقدم»، ثم الضغط على «احجز الآن».

وفي النهاية تظهر شاشة بها بيانات الأراضي المتاح حجز، ومن ثم يتم اختيار (المحافظة، المدينة، المنطقة، الحي، المجاورة، رقم القطعة)، ثم الضغط على تأكيد الحجز وطباعة بيانات الاستمارة.