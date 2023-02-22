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«تعاونيات الإسكان» تطرح أراضي للبيع بالمزاد العلني بتسهيلات سداد على 7 سنوات

«نصار»: تأمين دخول المزاد لقطع الأراضي المطروحة 2 مليون جنيها لكل قطعة

كتب:

أيمن حمزة
09:59 ص | الأربعاء 22 فبراير 2023
تعاونيات البناء والإسكان تعلن عن طرح أراضي للبيع في المزاد العلني

تعاونيات البناء والإسكان تعلن عن طرح أراضي للبيع في المزاد العلني

أعلن اللواء مهندس محمود نصار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح قطع أراضي في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

وأوضح «نصار»، أنَّ قطع الأراضي المطروحة مخصصة مستشفيات ومدارس دولية وخاصة ومراكز خدمات تجارية وإدارية واجتماعية ترفيهية ومراكز طبية؛ وذلك بمشروعات «لؤلؤة 6 أكتوبر – 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر – لؤلؤة بدر ال 89 فدان– لؤلؤة المنيا الجديدة 70 فدانا - لؤلؤة برج العرب - لؤلؤة سوهاج الجديدة - لؤلؤة قنا الجديدة».

«تعاونيات الإسكان» تطرح قطع أراضي للبيع بالمزاد العلني

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنَّه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه بمقر الهيئة الرئيسي، 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، وفروعها بالمنيا وسوهاج وقنا وسموحة، بحيث تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 26 من فبراير الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر الهيئة الرئيسي.

تأمين دخول المزاد لقطع الأراضي المطروحة 2 مليون جنيه لكل قطعة

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أن تأمين دخول المزاد لقطع الأراضي المطروحة، 2 مليون جنيه لكل قطعة، على أن يتمّ سداد التأمين لكل مزاد في نفس يوم الجلسة حتى الساعة 12 ظهرًا. 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.