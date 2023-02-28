حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023.. سعر المتر يبدأ من 5000 جنيه

يبدأ حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023، في غضون أيام، بعد ان طرحتها وزارة الإسكان والمرافق، خلال الفترة الماضية، داخل عدد من المدن الجديدة، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، وهي «سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المتميز»، وذلك بشكل إلكتروني من خلال زيارة الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير، وإتباع الخطوات المحددة، لاستكمال عملية الحجز، وذلك بشرط سداد مقدم جدية الحجز الخاص بشقق كل مشروع، حيث يبدأ الحجز 5/3/2023.

يتراوح سعر المتر من 5000 جنيه وحتى 11000 جنيه

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، تشمل شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 عدد كبير من المدن الجديدة، بينها «مدينة القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، الشروق، العبور، 15 مايو»، وغيرها من المدن الجديدة، ويتراوح سعر المتر بين 5000 جنيه و11000 جنيه.

ووفقا لكراسة شروط بنك الإسكان والتعمير 2023، فإن مساحات الوحدات المطروحة شاملة نصيبها من المرافق والخدمات الخاصة بالمبني مثل المداخل، ولا يجوز إدخال أي تعديل على الوحدة من قبل المخصص لهم الوحدات دون الرجوع الي جهاز المدينة المختص وأخذ الموافقات وذلك حال موافقة الهيئة وجهاز المدينة المختص.

مساحات الوحدات المطروحة شاملة نصيبها من المرافق والخدمات

ويعد التقدم لأي من الوحدات السكنية محل الطرح، قرينة قاطعة علي العلم التام والمعاينة التامة النافية للجهالة للمواقع والوحدات والعلم الكامل بتفاصيل الوحدات محل الطرح ورسوماتها، كما أنه سيتم إقامة سياج شجري حول المشروع وفقا لمواصفات الهيئة، بالإضافة إلى أن بعض وحدات الدور الأرضي قد تحتوي على خدمات، وقد تحتوي على حدائق وفقا لما يسفر عنه مخطط تنسيق الموقع على أن يتم سداد المستحقات المالية وفقا للقواعد المقررة بالهيئة.