«الجالية المصرية بالسعودية»: قانون استيراد سيارات المغتربين يدعم الجمهورية الجديدة

أعرب تامر بنه، نائب رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، عن سعادته بما قدمه وطنه الأم لجميع أبناء مصر بالخارج، خلال الفترة الأخيرة، من خلال قانون سيارات المصريين بالخارج، وإصرار وزارة الهجرة على التواصل ودعم المصريين بمشكلاتهم.

مرحلة جديدة من الدولة للتصالح الكلي مع المغترب

وأضاف نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، تسعى بكل جهدها لإطلاق المبادرات والتواصل مع جميع أجهزة الدولة، وذلك بهدف الوصول إلى ربط المغتربين بوطنهم الأم وأجيالهم المولودة بالخارج.

وأشار «بنه» إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة سيارة دون جمارك وتم إصدار قانون بصفة عاجلة لها ولم يرضي معظم شرائح المصريين بالخارج في البداية، وعليه قامت وزيرة الهجرة بالسعي للوصول إلى الشكل الأمثل لقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج كي يرضي جميع المصريين بالخارج حتى يتم تعادل المنفعة بين الطرفين المغترب مستفيد بسيارة دون جمارك والدولة مستفيدة بدعمها بالدولار.

تعادل المنفعة بين المغترب والدولة

كما أشار نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية إلى أن التعديلات الأخيرة في قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، أثبتت وجود جمهورية جديدة يستمع فيها كل طرف للآخر، وتبنى التعاملات فيها على الثقة، فهي مرحلة جديدة للتصالح الكلي مع المغترب.

وتابع «بنه»: «كمغترب أتطلع لمزيد من مبادرات الاستفادة المشتركة بين المغترب والدولة وأتوجه بالشكر للسفيرة سها جندي وطاقم عملها المجتهد في وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجميع النواب الذين ساهموا في دعم المبادرة ورئيس مجلس الوزراء أيضا».