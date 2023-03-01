أسعار الفراخ في الإسكندرية اليوم.. البيضاء بـ71 جنيهًا والبرازيلي بـ65

تشهد أسواق غرب الإسكندرية، انخفاضًا في أسعار البيض والدجاج والبانيه، إذ سجلت أسعار الفراخ البيضاء انخفاضًا في الكيلو الحي، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، انخفاضًا جديدًا بعد قرار الإفراج عن الأعلاف.

كرتونة البيض بـ100 جنيه

وسجلت أسعار الفراخ اليوم في الإسكندرية نحو 71 جنيهًا الكيلو، بحسب تامر خليل تاجر دواجن وبيض وصاحب مزرعة دواجن بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، كما تسجل سعر كرتونة البيض 100 جنيه اليوم وعددها 30 بيضة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا قبل بداية شهر رمضان وخاصة في أسعار الفراخ البيضاء بعد وصول الأعلاف إلى الموانئ المصرية، وكذلك بسبب استيراد الفراخ المجمدة.

أسعار البط والرومي والأرانب

وأضاف التاجر، لـ«الوطن» أن سعر الفراخ البلدي سجل نحو 100 جنية للكيلو والأرانب سعرها 90 جنيهًا للكيلو وسعر البط 105 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الرومي 120 جنيهًا للكيلو، بينما انخفض سعر كيلو البانية إلى 150 جنيها، وأدى الانخفاض الملحوظ في الأسعار إلى زيادة القبول من المواطنين على الشراء.

البرازيلي بـ65 جنيها

وقال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنه جرى طرح 3 أحجام من الفراخ البرازيلي في أسواق الإسكندرية لتتناسب مع متطلبات الجمهور، إذ بلغ سعر كيلو الفراخ البرازيلي 65 جنيها، والفرخة البرازيلي وزن 1200 جرام بـ78 جنيها، والفرخة البرازيلي وزن 1300 جرام بـ90 جنيها.

وأشار إلى أنه يوجد أصناف كثيرة من الفراخ المجمدة المستوردة تختلف أسعارها من مكان لآخر في الهايبر ماركت والأسواق بالإسكندرية، إلا أن الفراخ البرازيلي تعد الأكثر مبيعا وهي التي يتم طرحها في معارض «أهلا رمضان» والمجمعات الاستهلاكية وسعرها موحد بها وتعد الأكثر رواجاً والأفضل سعر للمواطنين.