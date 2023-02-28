أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بالقليوبية.. «الأمهات» بـ64 جنيها

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم استقرارا، بينما انخفض سعر طبق البيض، وشهدت عمليات البيع والشراء إقبالا متوسطا اليوم من خلال تعاملات المواطنين مع المحال والتجار مع المزارع.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم والكتاكيت وطبق البيض والبط بأنواعه، وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، واتحاد منتجي الدواجن، حيث وصل كيلو الفراخ البيضاء لـ73 جنيها وكيلو الفراخ الأمهات لـ64 جنيها.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم القليوبية

- تراوح سعر كيلو لحوم الفراخ البيضاء بين 73 و74 جنيها.

- لحوم الفراخ الساسو بين 99 و100 جنيه.

- الفراخ البلدي بين 98 و99 جنيها.

- الأمهات أبيض بين 64 و65 جنيها.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

فيما سجل سعر الكتاكيت في بورصة الدواجن التالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 19 جنيها.

كتكوت ساسو عمر يوم 16 جنيها.

كتكوت بلدي عمر يوم 8 جنيهات.

كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 19.5جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.75 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.75 جنيه.

أسعار البط بانواعه اليوم

وبلغ سعر البط بأنواعه ضمن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن التالي:

بط فرنساوي 69 جنيها للكيلو.

بط مسكوفي 89 جنيها للكيلو.

بط مولارد 77 جنيها للكيلو.

أسعار كتكوت الرومي بأنواعه اليوم

وكشفت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم التالي:

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها.

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض بأنواعه التالي:

بيض أحمر كرتونة 30 بيضة 107 جنيهات.

بيض أبيض كرتونة 30 بيضة 104 جنيهات.

بيض بلدي كرتونة 30 بيضة 108 جنيهات.