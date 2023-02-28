أسعار الفراخ في المزارع والأسواق اليوم الثلاثاء.. بـ75 جنيها

سجَّلت أسعار الفراخ اليوم استقرارا في المزرعة والأسواق، حيث تعد الدواجن ومشتقاتها من أهم السلع التي يبحث المواطنون عن أسعارها، حيث لا غنى عنها في تحضير العديد من الأكلات والأطعمة.

وسجلت أسعار الفراخ اليوم نحو 65 جنيها، ويصل سعرها للمستهلك إلى 75 جنيها، وفقا تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الفراخ

وجاءت أسعار الفراخ اليوم في المزارع، كما يلي:

- سجل سعر كيلو الفراخ في المزرعة اليوم نحو 65 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 75 جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم نحو 100 جنيه للكيلو بالمزرعة.

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 37 جنيهًا بالمزارع.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق التجارية

- تراوحت أسعار الفراخ اليوم بين 75 لـ80 جنيهًا للكيلو.

-وصل أسعار الفراخ البلدي اليوم إلى نحو 110 جنيهات للكيلو.

- سجلت أسعار الفراخ الأمهات في الأسواق نحو 45 جنيهًا للكيلو.

- كيلو أوراك الفراخ اليوم ليتراوح بين 75 لـ80 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الهياكل اليوم 40 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص إلى 80 جنيها.

- بلغ سعر كيلو أجنحة الدجاج نحو 50 جنيها.

- تراوح سعر البانيه اليوم بين 160 و180 جنيها.