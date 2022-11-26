7 أحداث شهدها العالم خلال الساعات الماضية.. بينها هجوم مسلح في نيجيريا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، 7 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية وطبيعية كان من أبرزها، مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا جراء هجمات مسلحون على 3 مناطق شمال غربي نيجيريا، فيما عاد الهدوء نسبيا بجزيرة «مايوت» الفرنسية، بعد أيام من اندلاع اشتباكات عنيفة بين عصابات مسلحة.

وفي «كادونا» شمال غربي نيجيريا، أسفرت هجمات لقطاع طرق، أمس الأول الخميس، على 3 مناطق بالولاية عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة العشرات، فيما أكد مفوض «ولاية كادونا» للأمن الداخلي، صموئيل أروان، حصيلة القتلى.

وفي جزيرة مايوت الواقعة في المحيط الهندي إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار، قالت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، إن الوضع العام هادئ نسبيا بعد وصول قوات خاصة فرنسية يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين عصابات مسلحة، أثر مقتل شاب يبلغ من العمر «20 عاما» ينتمي إلى واحدة منها في منطقة كاويني بساطور، في 12 نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكره «راديو فرنسا الدولي».

وأعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، إن نحو 9.4 مليون شخص في دولة جنوب السودان سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في 2023، بزيادة نصف مليون مقارنة مع العدد الحالي.

الأمم المتحدة: معاناة المزيد من الأشخاص من انعدام الأمن بجنوب السودان

ويواجه نحو 12.4 مليون شخص يعيشون في جنوب السوادان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، فيما ستكون هناك حاجة أكبر لتقديم المساعدات في المقاطعات الواقعة في ولايتي أعالي النيل وغرب الاستوائية.

وأشارت «الأمم المتحدة»، في تقرير تحت عنوان: «مراجعة الاحتياجات الإنسانية لجنوب السودان لعام 2023»، إلى معاناة المزيد من الأشخاص من انعدام الأمن العام المقبل، مضيفة أن الأوضاع الإنسانية تفاقمت جراء العنف والقيود المفروضة على الوصول الإنساني وتأثير التغير المناخي مثل الفيضانات والجفاف،

من جانبها، أوضحت منسقة المنظمة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان، سارة نيانتي، في بيان، إن عدد الأشخاص المحتاجين يواصل الارتفاع سنويا، فيما تواصل الموارد بالانخفاض.

وفي أفغانستان، قال مقرر أممي خاص لحقوق الإنسان ريتشارد بينيت، إن القيود التي تفرضها حركة «طالبان» على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وفي العراق، عثرت السلطات على جثتي طفلين أحدهما يبلغ من العمر سنة ونصف، والآخر شهر، فقدا جراء السيول التي اجتاحت منزلهم في قرية «حصار الكبرى» بـ«كركوك» شمال البلاد.

وصباح أمس الجمعة، ضربت موجة أمطار غزيرة مناطق متفرقة في «إقليم كردستان العراق»، فيما من المتوقع استمرارها حتى غد الأحد.

إنقاذ 12 شخصا في قرية «حصار الكبرى»

وأوضحت مديرية«الدفاع المدني»، أن نتيجة الأمطار وتواجد منزل العائلة في منطقة منخفضة، اجتاحت السيول المنطقة، مشيرا إلى إنقاذ بقية العائلة «12 شخصا».

وكانت قيادة «شرطة كركوك»، أعلنت في وقت سابق،، إجلاء جميع العوائل العالقة في القرية جراء السيول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

من جانبه، أعلن أوميد خوشناو، محافظ «أربيل» عاصمة إقليم «كردستان العراق»، تعطيل الدوام في المراكز التعليمية الحكومة والخاصة التي تكون الدراسة فيها لـ5 سنوات، اليوم السبت، بسبب الفيضانات، وفقا لما ذكرته «رووداو» الإعلامية.

اليمن: قرب الحصول على دعم اقتصادي من السعودية والإمارات

وفي اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس الجمعة، التوقيع على اتفاق مع الإمارات، لتمويل إنشاء «سد حسان» الاستراتيجي في محافظة أبين، الذي يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة الواقعة جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأكد العليمي، عبر «تويتر»، قرب حصول اليمن على الدعم الاقتصادي المعلن من السعودية والإمارات في 7 أبريل الماضي، بثلاثة مليارات دولار، فيما لقى قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول بـ «قوات دفاع شبوة» التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الرائد سالم الجبواني، مساء أمس الجمعة، مصرعه وأصيب 3 من مرافقي بجروح على إثر تفجير استهدفه في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وفي ألمانيا، تعد حكومة المستشار أولاف شولتز، إصلاحاً قانونيا لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية، وأشارت وزارة الداخلية، إلى ان الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش 5 سنوات في البلاد، مقارنة بـ8 سنوات حاليًا.

ألمانيا: سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمال المهاجرين

وفي حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل فترة الحصول على الجنسية الألمانية إلى 3 سنوات، وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، أن سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمال المهاجرين الذين وصلوا في السبعينيات.

وستوسع حكومة المستشار أولاف شولتز، في ألمانيا، احتمالات الحصول على جنسية البلاد بالإضافة إلى جنسية دولة أخرى لتشمل مزيدا من الدول، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.