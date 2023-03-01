«الأرصاد»: اليوم وغدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وانخفاض ملحوظ ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع اليوم، لافتة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة سجلت 30 درجة مئوية فترات النهار، واليوم وغدا ستكون ذروة الارتفاعات، وتسجل درجات الحرارة المعدلات الأعلى في موجة ارتفاعات درجات الحرارة.

درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا العام

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بنحو 6 و8 درجات، والأجواء خلال فترات النهار ستكون حارة على أغلب مناطق الجمهورية، خصوصا مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترات النهار بشكل كبير.

نشعر بارتفاع درجات الحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن حالة الطقس تتأثر بوجود كتل هوائية تؤثر علينا من صحراء شبه الجزيرة العربية، ما يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ودرجات الحرارة العظمى خلال النهار على جنوب الصعيد تصل إلى 34 درجة مئوية خلال فترات النهار، ولكن فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا ويكون الانخفاض ملحوظا في فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

بمجرد غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بمجرد غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا، ويكون الانخفاض ملحوظا خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر ويصل الفارق بين درجات الحرارة نهارا وليلا لـ 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.