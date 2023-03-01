الحرارة تسجل 30 درجة في القاهرة اليوم.. و«الأرصاد»: لأول مرة خلال الشتاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هذه هي المرة الأولى في فصل الشتاء، التي نشهد فيها ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة خاصة على محافظة القاهرة الكبرى، إذ تسجل الحرارة اليوم 30 درجة مئوية.

ذروة الارتفاع في درجة الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها منذ قليل، أنه للمرة الأولى أيضا خلال شتاء 2023، من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة غدا على القاهرة الكبرى حاجز الـ30، لتصل القاهرة إلى ذروة الموجة الحارة، وبشكل بعيد جدا عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأشارت إلى أنّ مصر تتأثر اليوم برياح جنوبية دافئة، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار تأثير امتداد الكتل الهوائية الحارة القادمة من الصحراء الشرقية للجزيرة العربية.

ووفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، تتعرض عدد من المدن اليوم لانخفاض الرؤية الأفقية، نظرا لوجود الأتربة العالقة في الجو وذلك خلال فترات النهار.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد تسجل درجات الحرارة اليوم على مدن والمحافظات، ما يلي:

- القاهرة 30- 14.

- العاصمة الإدارية 30 - 14.

- أكتوبر 31- 12.

- بنها 30- 13.

- دمنهور 30 - 13.

- وادي النطرون 31- 13.

- كفر الشيخ 30 - 14.

- المنصورة 30- 13.

- الزقازيق 31- 13.

- شبين الكوم 31- 14.

- طنطا 31 - 14.

- دمياط 28- 12.

- بورسعيد 26 - 13.

- الإسماعيلية 30 - 12.

- السويس 30 - 12.

- العريش 30 - 11.

- رفح 29- 11.

- رأس سدر 27- 12.

- نخل 28 - 5.

- كاترين 21- 3.

- الطور 28- 11.

- طابا 28- 13.

- شرم الشيخ 30- 17.

- الإسكندرية 29- 14.

- العلمين الجديدة 28- 13.

- مطروح 26- 11.

- السلوم 28- 09.

- سيوة 28- 09.

- رأس غارب 27- 14.

- الغردقة 28- 14.

- سفاجا 28 - 14

- مرسى علم 29- 15.

- شلاتين 28- 17.

- حلايب 26- 17.

- أبو رماد 27- 15.

- رأس حدربة 26- 15.

- الفيوم 30- 9.

- بني سويف 30- 9.

- المنيا 30- 9.

- أسيوط 31 -8.

- سوهاج 31 - 9.

- قنا 32 - 10.

- الأقصر 33 - 11.

- أسوان 33 - 12.

- الوادي الجديد 32 -8.

- أبو سمبل 31- 12.