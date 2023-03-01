«التموين» تسمح للمخابز شراء ماكينة صرف احتياطية.. وتخصص رقما لشكاوى الأعطال

أجازت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السماح للمخابز الحصول على ماكينة احتياطية لصرف الخبز، وذلك بالنسبة للمخابز التي لا يوجد بها سوى ماكينة الصرف الأساسية، بعد سداد قيمتها بناء على خطاب معتمد من مديرية التموين التابع لها المخبز.

تعليمات جديدة لأصحاب المخابز

جاء ذلك وفقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي ألزم فيه أصحاب المخابز بتسجيل أرقام المحمول ببيانات «المخبز» في المديرية المختصة، على أن يكون الرقم خاص بصاحب المخبز أو المدير المسؤول ليتم تسجيله ضمن بيانات المخبز من أجل أن يتم اعتماده لتلقي الرسائل.

تعطل ماكينة صرف الخبز

ووجهت وزارة التموين، أصحاب المخابز البلدية، بإرسال رسالة من رقم المحمول المسجل على النظام حال حدوث عطل ماكينة صرف الخبز الرئيسية، يقوم صاحب المخبز أو المدير المسؤول بإرسال رسالة من الرقم المعتمد على النظام بعطل الماكينة الرئيسية، متضمنة كود الماكينة الرئيسية والاحتياطية، ويتم الإبلاغ عن التعطل على الرقم 0225225255.

وحذرت وزارة التموين من عدم الإبلاغ عن أعطال الماكينة الأساسية في مدة أقصاها 48 ساعة، مؤكدة أنه سيتم إيقاف الماكينة الاحتياطية والرئيسية معا حال عدم الإبلاغ.

وتختص ماكينة صرف الخبز بقراءة بيانات بطاقة التموين لمعرفة حصة الخبز المخصصة للأسرة وعدد الأرغفة المستحقة لها يوميا، فيما حددت وزارة التموين عدد مرات استلام بونات صرف الخبز من الماكينة والتي كانت يحصل عليها الأسرة يوميا مع كل عملية صرف الخبز، بعدد 3 مرات فقط «بداية ومنتصف ونهاية الشهر».