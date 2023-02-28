إلزام أصحاب المخابز بتسجيل أرقام المحمول ببيانات «المخبز» في المديرية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا اليوم، يلزم مديريات التموين بتسجيل أرقام المحمول الخاص بصاحب المخبز أو المدير المسؤول على النظام بالمديرية، ضمن بيانات المخبز من أجل أن يتم اعتماده لتلقي الرسائل.

تعليمات جديدة لأصحاب المخابز

أضاف وزير التموين في قراره، أنه في حالة عطل ماكينة صرف الخبز الرئيسية، يقوم صاحب المخبز أو المدير المسؤول بإرسال رسالة من الرقم المعتمد على النظام بعطل الماكينة الرئيسية، متضمنة كود الماكينة الرئيسية والاحتياطية.

عطل ماكينة صرف الخبز

وحدد قرار وزير التموين رقم تلقي شكاوى أعطال ماكينات صرف الخبز على الرقم 0225225255، موجها شركة سمارت «شركة تطبيقات الكروت الذكية» فور استلام رسالة من المخبز بعطل الماكينة الرئيسية، بأن تقوم بتشغيل الماكينة الاحتياطية أوتوماتيكيا على النظام وتحويل رصيد المخبز من الماكينة الرئيسية إلى الماكينة الاحتياطية، وإيقاف الماكينة الرئيسية.

وحذر قرار وزير التموين، أنه في حالة عدم توجه صاحب المخبز إلى مركز الخدمة لإصلاح الماكينة الرئيسية خلال 48 ساعة، سيقوم النظام أتوماتيكيا بإيقاف الماكينة الاحتياطية عن العمل.

وأوضح القرار الوزاري، أن تكلفة الخدمة جنيه واحد، تخصم من مستحقات صاحب المخبز لدى هيئة السلع التموينية.