السجن 15 سنة لطالب متهم بقتل مزارع في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة طالب بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بقتل شاب، بسبب خلافات عائلية، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وبراءة آخر في نفس القضية.

محكمة جنايات نجع حمادي

صدر الحكم في محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر.

تعود أحداث الجريمة إلى يناير من عام 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين «حسام.ح.ع»، و«إبراهيم.ا.ح»، طالب، تهمة قتل المجني عليه «محمود ناجح إبراهيم»، مزارع، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية بينهم، كما وجهت للمتهمين حيازة سلاح وطلقات نارية، بقرية السمطا التابعة لدائرة مركز شرطة دشنا.

جريمة مركز دشنا

أحيلت القضية التي حملت رقم 4596 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 735 لسنة 2022، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم الثاني بالسجن 15 سنة، وبراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه.