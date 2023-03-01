«الصحة»: فحص 4 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى أمس، وذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بـ30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أنّ المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

تحت شعار «100 مليون صحة»

وأضاف «عبدالغفار» أنّ خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنّ الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أنّ الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد ممرضة، وفني معمل، وإداري تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد «سمير» أنّ جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أنّ المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تتولى فرق التثقيف الصحي بالمحافظات تقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن «10» للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.