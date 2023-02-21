المراكز الطبية بالمحافظات تواصل فحص المواطنين بمبادرة «100 مليون صحة»

المراكز الطبية بمحافظات مصر كافة مازالت تقوم بفحص المواطنين وفقًا لدمج المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، فمنذ بدء هذه المبادرة وحتى الآن تم فحص أكثر من 18 مليون سيدة للاكتشاف المبكر لأورام الثدي، ومليون و800 فحص للسيدات وأطفالهن للكشف عن فيروس B فيروس نقص المناعة، كما تم فحص4.4 مليون طفل للكشف عن ضعاف السمع وتم إحالة ما يقرب من 270 الف لزراعة القوقعة، إضافة إلى فحص 4.6 مليون طفل للكشف عن الإصابة بالأنيميا والتقزم.

جميع المبادرات مازالت متواجدة المراكز الصحية

وقالت الدكتورة سعاد محمد مدير المنطقة الطبية بالويلي بالعباسية، إن جميع المبادرات مازالت متواجدة وبصفة مستمرة بالمراكز الصحية، مشيرة إلى أن فحص المواطنين يتضمن فحص المرأة والطفل ومتابعة صحة الجنين، إذ أن الأطفال هم الثروة الحقيقية للوطن، ولابد من الحفاظ على هذه الثروة منذ أن يكون الطفل جنين داخل رحم الأم.

فحص الحامل ومتابعتها وحمايتها

وأضافت محمد في حوار بتقرير مذاع على قناة «النيل للأخبار»، أن الفحوصات الطبية المقدمة من المراكز الصحية تتضمن فحص الحامل ومتابعتها وحمايتها من كافة المؤثرات التي يمكن أن تؤثر بالسلب على صحة الجنين، والقيام بكافة التحاليل اللازمة للكشف عن الأمراض ومعالجتها خلال فترة الحمل وقبل الولادة، أو عقب عملية الولادة مباشرة.

وأكدت على ضرورة أخذ الأطفال للتطعيمات بعد الولادة لأهميتها في منع الأمراض التي يمكن أن تؤثر على صحة الطفل فيما بعد منها التطعيم الكبدي، مع فحص الغدة الدرقية عقب الولادة بـ 3 أيام، مشددة على أهميتها إذ أن عدم الكشف عن هذه الأمراض خلال الأسبوع الأول للطفل ينتج عنها إعاقة دائمة للطفل.