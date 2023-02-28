أحمد عبد العزيز لـ«الحياة»: دوري في مسلسل سره الباتع مفاجأة وتحدٍ جديد

قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن مسلسل سره الباتع نال إعجابه وخاصة السيناريو الذي يمزج بين الحاضر والماضي والتاريخ المعاصر والقديم، من سنوات 2011 حتى 2013، والتاريخ القديم حتى 1798 ودخول الحملة الفرنسية لمصر.

الكتابة الفنية

وأوضح «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ المزج في الكتابة الفنية جاءت بشكل فني رائع، والشخصيات مكتوبة بشكل مميز، متابعا: «الشخصية التي أقدمها مفاجأة وجديدة عليّ واعتبرها نوعا من التحدي الذي أواجهه».

الحملة الفرنسية على مصر

جدير بالذكر أن العدد مأخوذ عن رواية سره الباتع للأديب يوسف إدريس، وتدور أحداثه في إطار زمنين مختلفين، إحداهما في العصر الحالي، والآخر إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر، في إطار من الدراما والتشويق، ويضم أكثر من 60 نجمًا، وهو من إخراج خالد يوسف، والمعالجة الدرامية خالد كساب ومصطفى إبراهيم، الموسيقى التصويرية للفنان راجح داوود.