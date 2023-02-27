هالة صدقي لقناة الحياة: مسلسل «سره الباتع» ملحمة صعيدية تحكي بطولات مصرية

قالت الفنانة هالة صدقي إنها تشارك في مسلسل سره الباتع بدور ضيفة شرف، وإنه ملحمة صعيدية تحكي بطولات المصريين، متابعة «نوع المسلسل مختلف وكنا مفتقدين هذه النوعية لسنوات، لأن كتير من شبابنا وأطفالنا مايعرفوش كتير عن المعاناة اللي عاشها الشعب المصري على مر العصور، والمسلسل جديد من نوعه على الشاشة المصرية».

العمل مختلف وجديد من نوعه

وأوضحت «صدقي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة، أنها تأكدت من كون العمل مختلف وجديد من نوعه، معقبة: «العمل أو الكومبارس واللوكيشن كان على أعلى مستوى، ويعتبر المسلسل 30 فيلم سينمائي مندمجين، وبالرغم إن دوري ضيفة شرف إلا أنه مؤثر لحد كبير».

المخرج محمد سامي

وأشارت الفنانة هالة صدقي إلى أن «جعفر العمدة» مسلسل شعبي اجتماعي رمضاني، متابعة «كان هدفي الأهم الشغل مع المخرج محمد سامي، لأنه فعلا شاب ناجح وله جمهور، وهو مخرج بيحب الممثل، وبيعرف يطلع طاقة الممثل، وهو المخرج الوحيد اللى بيقدر يطلع طاقة الممثل ويوظفها بشكل صحيح».