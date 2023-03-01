سيدة مصرية تكشف عن تفاصيل المشاركة في وضع 4 قوانين بأمريكا: بدأت من الصفر

كشفت المصرية المستشارة جيهان توماس، عن تفاصيل مشاركتها في وضع 4 قوانين في الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول سيدة مصرية تشارك في وضع قوانين خاصة بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أنّها تقيم بأمريكا منذ 32 عامًا، وكافحت ودخلت كلية الحقوق وبدأت من الصفر، حتى توسعت في دراساتها.

«جيهان» تشارك في وضع 4 قوانين في أمريكا

وقالت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، إن خبراتها الكبيرة في مجال المحاماه والقانون، كانتا سببا في وصولها إلى منصب خبيرة قانونية معتمدة من هيئة التخصصات القانونية لجميع خدمات الهجرة والجنسية واللجوء فى أمريكا، إذ أنها تترافع أمام كبرى محاكم الاستئناف والمحاكم الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

«جيهان»: هذه القوانين يتم وضعها للمرة الأولى

وأضافت أول سيدة مصرية تشارك في وضع 4 قوانين فى الولايات المتحدة الأمريكية «ساهمت في إنجاز 4 قوانين، تطبق على جميع القضايا التي تتبع الدائرة التاسعة أو الخامسة، وهذه القوانين لأول مرة يتم وضعها، فالأول يستند إلى السماح في قضايا اللجوء، بجانب حصول الأب والأم على الحماية بناء على الأذى الذي تعرض له أحد أبنائهم».