عاجل.. «الهجرة» تعلن 10 قرارات مهمة بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قرارات مهمة بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج، عقب تقديم العديد من التيسيرات والمزايا، ليتمكن جميع المصريين في الخارج من الاستفادة واستيراد سيارة من الخارج دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 قرارات مهمة لـ وزيرة الهجرة بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج، حسب بيان صادر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

10 قرارات مهمة بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج

1- مد فترة تسجيل سيارات المصريين بالخارج ودفع الودائع حتى 14 مايو المقبل.

2- فتح فترة جلب سيارات المصريين بالخارج حتى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، وذلك بعد تسديد كامل قيمة الوديعة المستحقة في المواعيد المعلنة.

3- يسدد المصري في الخارج 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.

4- إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك.

5- المغرب وتونس، ضمن اتفاقية أغادير، ويمكنهم الاستفادة من الاتفاقية بدفع قيمة ودائع أقل.

6- خفض قيمة الوديعة من الضرائب الجمركية لسيارات المصريين بالخارج بنسبة 70%.

7- تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج متاح للتسجيل، وتلقي الطلبات عبر الرابط للهواتف الأندوريد، والرابط للهواتف الآيفون.

8- إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمة المصريين في الخارج قريبا.

9- مد فترة السداد أو التسجيل من 4 إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.

10- مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات، حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط.